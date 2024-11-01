Официально этому виду спорта всего пять лет. Ножи метают с различных дистанций в закрепленную мишень. Считается, что спортивное метание ножа способствует развитию специфических физических и психологических качеств (тонкое мышечное чувство, реакция, координация, глазомер, чувство дистанции, собранность и терпение).

Сами ножи для метания не являются холодным оружием и представляют собой металлическую пластину, не имеющую ярко выраженной рукояти и гарды.

Занятия в Зеленограде проводит тренер по спортивному метанию ножа, кандидат в мастера спорта, действующий спортсмен сборной команды Москвы Геннадий Касьянов.

Занятия будут проходить в тире ДОСААФ России (Зеленоград, Сосновая аллея 4, строение 1). Запись по телефону +7-916-155-66-71