Разворот при съезде с эстакады в сторону нового города предлагают сделать до перекрестка. Сейчас машины, которым нужно развернуться, и те, которым нужно повернуть налево, едут до перекрестка со светофором вместе, а могли бы сделать маневр раньше — место для этого есть.