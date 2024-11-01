Раньше на дороге было две полосы: правая — для движения прямо и направо, левая — только для движения прямо. Чтобы повернуть направо на улицу Логвиненко, приходилось ждать общий поток, который стоит на «красный». Теперь поворачивать на Логвиненко будет быстрей.