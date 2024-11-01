Дополнительную полосу сделали на улице Новокрюковской 01.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Теперь при движении по Новокрюковской в сторону вокзала поворот на улицу Логвиненко — по отдельной полосе. На светофор добавили секцию со стрелкой направо.

Раньше на дороге было две полосы: правая — для движения прямо и направо, левая — только для движения прямо. Чтобы повернуть направо на улицу Логвиненко, приходилось ждать общий поток, который стоит на «красный». Теперь поворачивать на Логвиненко будет быстрей.

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Метки:
микрорайон 14, улица новокрюковская, улица логвиненко, переразметка дорог
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