Теперь при движении по Новокрюковской в сторону вокзала поворот на улицу Логвиненко — по отдельной полосе. На светофор добавили секцию со стрелкой направо.
Раньше на дороге было две полосы: правая — для движения прямо и направо, левая — только для движения прямо. Чтобы повернуть направо на улицу Логвиненко, приходилось ждать общий поток, который стоит на «красный». Теперь поворачивать на Логвиненко будет быстрей.
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