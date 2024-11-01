«Пока шла на работу, два раза поскользнулась на мокрых листьях на асфальте. Пришла ушибленная и грязная», пишет читательница «Зеленоград.ру». Об аналогичных проблемах сообщают со всего города.

Неубранные с асфальта листья после дождя быстро превращаются в скользкую массу, по которой опасно ходить. На некоторых дорожках ситуация хуже, чем на льду зимой.

Что случилось с уборкой, непонятно: то ли началась сказываться пресловутая нехватка дворников и водителей уборочной техники, то ли осень пришла неожиданно. Во всяком случае, раньше мы такую проблему в Зеленограде массово не фиксировали.