Это произошло в среду около 18 часов напротив корпуса 118. На месте работает ГИБДД, в сторону Панфиловского проспекта пробка.
«Люди разбежались», говорит очевидец, пострадавших нет. Есть ли риск падения экрана, неизвестно.
Также этот грузовик «сбил светофор», добавляет очевидец. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Грузовик ехал с улицы Полагушина, в какой-то момент у него поднялся кузов.
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