Теперь за парковку на этих участках дороги инспекторы дорожной инспекции (МАДИ) могут выписать штраф на три тысячи рублей. Также машину могут эвакуировать на штрафстоянку.

Припарковаться можно на большой парковке «Иридиума» или на платных парковках: с другой стороны «Авангарда» или на Крюковской площади возле корпуса 834, парковка там стоит 40 рублей в час.