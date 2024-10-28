До 10 ноября идёт прием заявок. Затем, в ноябре, пройдут районные турниры, победители которых будут соревноваться между округами Москвы.

Записаться можно в центрах долголетия лично или по телефону:

ЦМД «Силино», корпус 1106, 8-936-281-76-14

ЦМД «Савелки», корпус 320, 8-936-281-74-62

ЦМД «Зеленоградский», корпус 205а, 8-966-069-17-77

ЦМД «Крюково», корпус 2014, 8-977-361-75-12

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