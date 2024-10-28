Компания «Медицинский титан» построит в промзоне Алабушево завод по производству имплантов для стоматологии и ортопедии мощностью до трех миллионов единиц продукции в год.

«Титановые импланты являются наиболее прогрессивным и востребованным решением для замены и восстановления костной ткани, — говорят на предприятии. — Они обладают максимальной биосовместимостью, гипоаллергенностью, надежностью и устойчивостью к нагрузкам».

Запустить производство на площади 10 тысяч квадратных метров планируют в конце 2027 года. Это позволит создать более 330 рабочих мест.

Владелец компании Михаил Шелков планирует инвестировать в зеленоградское производство 3,1 млрд рублей.

Миллиардер Шелков контролирует (по данным системы Контур.Фокус) «ВСМПО-Ависму» — российскую металлургическую компанию, производящую титан и изделия из него. Это не первая инвестиция владельцев ВСМПО-Ависмы в фармацевтику и медицинскую технику, однако раньше компания поставляла сырьё для производителей имплантов из титана, а теперь решила сделать собственное производство