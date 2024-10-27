На лестнице у корпуса 834 установка перил снова отложена. Перила сняли еще летом, потом обещали вернуть в августе, потом — до конца октября. Теперь управа сдвинула срок на 20 ноября.

Объяснение — «задержка поставки материалов». Перила закупает «Жилищник» — как только перила поставят, их «незамедлительно» смонтируют, заверяют в управе. Правда, когда на такой же лестнице в 10-м микрорайоне человек получил травму, ремонт закончили через пару дней.

Отсутствие перил, когда первые заморозки уже позади, чревато травмами для всех жителей, но особенно для пожилых людей. А инвалидам вообще не преодолеть лестницу без перил.

«Вы бы видели, как там пожилые люди спускаются и женщины с колясками. А Жилищник продолжает обещать», — говорят в чате района и предлагают решение: «В районе полно инвалидов, которые лишены права передвигаться по лестнице без перил без возможного ущерба своему здоровью — достаточно одному инвалиду написать обращение в прокуратуру».

Позже «Жилищник» сообщил, что установит временные перила.

Кстати, лужа под лестницей, на проезжей части, тоже не добавляет комфорта. Но налаживание работы ливневой канализации тоже перенесли на конец ноября.