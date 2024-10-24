Их заметили в некоторых городах Подмосковья. Внешне они похоже на настоящие, но при оплате через QR-код вас перенаправят на сайт, через который возможна загрузка вредоносной программы с удаленным доступом к приложениям банка и «Госуслуг».

Об этой опасности предупредили и в мэрии Москвы. Чтобы избежать мошенничества, рекомендуют оплачивать квитанции через сервис «Мои платежи» на портале мэрии или в приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», а для области — в приложении Мособлеирц.

Если вы всё-таки хотите оплачивать квитанции по QR-коду, сравните её с предыдущей — возможно, найдутся отличия. А ещё:

внимательно проверяйте адрес ссылки, по которой переходите из письма или QR-кода (фальшивые ресурсы нередко маскируют под официальные сайты, подменяя в адресе один или несколько символов)

проверяйте реквизиты, по которым переводите оплату

не передавайте никому код подтверждения оплаты и другую конфиденциальную информацию

используйте антивирус на компьютерах и мобильных устройствах

при малейших сомнениях закройте страницу и скачайте платежную квитанцию с официального ресурса

Перешлите эту информацию тем, кто оплачивает квитанции через QR-код