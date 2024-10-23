Пожар на первом этаже здания в Южной промзоне начался около 21 часа, сообщили очевидцы, видевшие пожарные машины.
На месте работало 46 человек и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.
Около 21:50 в МЧС сообщили, что пожар локализован. В 22:13 — полностью потушен.
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