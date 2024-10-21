Ещё в начале лета начали капитально ремонтировать несколько лестниц на пешеходных маршрутах. Во время ремонта сняли перила, но так и не вернули их в какие-то разумные сроки.

За это время многим пожилым людям, которым перила необходимы, пришлось искать другие маршруты, а одна женщина в 10-м микрорайоне упала на такой недоремонтированной лестнице и получила травму (после этого перила появились через два дня)

Официальная причина задержки — необходимость закупки материалов. В итоге от момента установки новых ступеней до момента установки перил прошло четыре месяца!

Стоит ли удивляться, что в Зеленограде капитальный ремонт дорог не может закончиться полгода, если в даже лестницу делают четыре месяца.