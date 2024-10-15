Место для часовни в память погибших участниках СВО ищут в Андреевке 15.10.2024 ZELENOGRAD.RU

С такой просьбой к главе Солнечногорского округа Михалькову обратили двое участников СВО.

«Это не просто инициатива — это настоящий пример патриотизма. Мы поможем с решением вопроса по земельному участку и сделаем всё возможное, чтобы это место стало доступным и значимым для всех жителей», написал Михальков в своем канале и предложил в комментариях предлагать, где лучше поставить такую часовню.

Однако большинство комментариев касались проблем с отоплением: «С холодными трубами отопления и ГВС не хотите встретиться?», «Что это за качели с отоплением?! То к батареям невозможно притронуться, то моментально остывают», «Нет отопления, а из горячего крана идёт чуть тёплая вода. Когда всё наладится?», «Гляньте в окно — снег, вы бегаете от котельной к котельной, но людям теплее не становится, вы же клятвенно обещали, что отопительный сезон не подведет».

Впрочем, были комментарии и ближе к теме: попросили оказать помощь больнице в Голубом в покупке средств медицинского ухода и реабилитации — коляски, костыли и т. д. — «это тоже пример патриотизма». Единственное предложение конкретного места — рядом с Яблоневым садом, напротив церкви — «место хорошее, открытое, видное».

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Метки:
поселок андреевка, сюжет: конфликт* с украиной (сво)
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