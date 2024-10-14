Турнир Pro Anglers League (PAL) — это соревнования по ловле хищной рыбы с моторной лодки, с западным уровнем организации соревнований и большим призовым фондом.

«Это как в футболе Лига Чемпионов или в автогонках Формула-1, — объясняет зеленоградец Дмитрий Елисеев, который вместе со своим напарником по команде Андреем Питерцовым в этом году победил в PAL. — К этим соревнованиям прикованы взгляды всего рыболовного сообщества — миллионная аудитория, прямые эфиры по телевизору и в соцсетях, именитые спортсмены и большая рыба».

В зачет идут только самые крупные рыбы, поэтому рыболовам важно поймать впечатляющие трофеи, а не сосредотачиваться на мелких экземплярах. Пойманная рыба возвращается обратно в воду.

«Кто-то может подумать, что рыбалка это не спорт, но если вы посмотрите турнир, то увидите суровые тренировки с утра до ночи, постоянные мысли о тактике, выявление особенностей повадок и перемещения рыбы, багаж опыта по приманкам и технике — победу даёт учет многих факторов, а везения в таких соревнованиях почти не осталось», объяснил «Зеленоград.ру» Дмитрий (процесс можно посмотреть здесь ()).