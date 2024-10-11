Ограничения начнутся с 13 октября и сначала будут проходить только ночью (с 1:30 до 5:30). А вот с 11 ноября до 20 декабря одна из трёх полос будет закрыта круглосуточно.

Причина — проведение инженерных работ. С чем связаны эти работы, не уточняется.