Речь идет о проезде вдоль «Иридиума» и «Станции» (см.схему) — по нему на площадь заезжают автобусы, все машины с улицы Гоголя и машины с Панфиловского проспекта, которым нужно повернуть на Солнечную аллею.
Ограничения начнутся с 13 октября и сначала будут проходить только ночью (с 1:30 до 5:30). А вот с 11 ноября до 20 декабря одна из трёх полос будет закрыта круглосуточно.
Причина — проведение инженерных работ. С чем связаны эти работы, не уточняется.
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