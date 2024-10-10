Со слов сына пострадавшего, который предоставил видео, в среду вечером его отец ехал в сторону Зеленограда. Вторая машина выезжала от ресторана «Раздолье» и врезалась в машину его отца. Водитель выбежал, начал угрожать, избил его отца — часть избиения попало на видео.
Пострадал 62-летний мужчина. На видео один мужчина бросает второго на асфальт; упав на спину, тот остаётся лежать. На фотографиях — две столкнувшиеся машины, кровь на асфальте.
Пострадавшего отвезли сначала в солнечногорскую больницу, но там не было возможности оказывать нейрохирургическую помощь, поэтому его перевезли в Москву. Там провели обследование и обнаружили множественные переломы костей лица и черепа, ушибы тканей и мозга (в редакции «Зеленоград.ру» видели результаты исследования). На сегодняшний день пострадавший находится в реанимации.
Со слов его сына, когда на место ДТП приехала полиция, напавший на его отца водитель говорил, что тот упал сам, а также залез в машину, чтобы вывернуть руль в «выгодную» для себя сторону.
Полиция увезла его и, вероятно, отпустила, передав дело участковому. Сын потерпевшего считает, что это может означать отказ в возбуждении уголовного дела и намерен жаловаться в прокуратуру, чтобы добиться наказания для нападавшего.
«Обсуждать действия этого верблюда и давать оценку я не могу, это правоохранительные органы делают, — рассказал Василий Р. „Зеленоград.ру“. — Сам факт ДТП я с регистратора снял. Сотрудники органов разбираются в этой ситуации».
На опубликованном видео его машина встраивается в правую полосу движения и продолжает ехать прямо. Почти сразу после этого слева через сплошную полосу пытается встроиться другая машина. Водитель не пропускает её и перед столкновением говорит «давай, давай, давай, я готов, я готов». После этого запись обрывается. В титрах написано «Когда армяне говорили всю правду, кроме своей, сможете вспомнить?», а также, что виновником ДТП признан «ранее осужденный гражданин Армении Акоп М., события, произошедшие после ДТП рассматриваются следователями и не подлежат публикации».
Василий утверждает, что Акоп спровоцировал его на конфликт: «Первое, что он сделал после ДТП (это зафиксировано), харкнул мне в лицо, в салоне были дети, они это видели, далее провоцировал, в итоге, я сидел в авто, он открыл дверь, нанес мне удар в голову, далее видно на видео».
Предоставить полное видео Василий отказался, сказав только, что передал все материалы следствию. Ещё добавил, что кадра, где он стоит над лежащим мужчиной с ногой, поднятой над головой пострадавшего, «не существует, это фотомонтаж». Бил ли он его ногой по голове, Василий не помнит: «всё размыто в памяти».
Также он предоставил видео «после инцидента», где показывает, что оказывал пострадавшему первую помощь: вытащил сиденье из своей машины, положил на него пострадавшего, а его голову на свой рюкзак. Также в видео показаны окровавленные салфетки, сломанные очки, порванные часы и мелкие ссадины на руке.