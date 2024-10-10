Пострадавшего отвезли сначала в солнечногорскую больницу, но там не было возможности оказывать нейрохирургическую помощь, поэтому его перевезли в Москву. Там провели обследование и обнаружили множественные переломы костей лица и черепа, ушибы тканей и мозга (в редакции «Зеленоград.ру» видели результаты исследования). На сегодняшний день пострадавший находится в реанимации.

Со слов его сына, когда на место ДТП приехала полиция, напавший на его отца водитель говорил, что тот упал сам, а также залез в машину, чтобы вывернуть руль в «выгодную» для себя сторону.

Полиция увезла его и, вероятно, отпустила, передав дело участковому. Сын потерпевшего считает, что это может означать отказ в возбуждении уголовного дела и намерен жаловаться в прокуратуру, чтобы добиться наказания для нападавшего.