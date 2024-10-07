«На сегодня мы запустили станцию в проектирование. По факту завершения проектирования будем выходить на работу. Я думаю, что в 2025 году будет активная работа, а в 2026 году — запуск», — сказал топ-менеджер РЖД и добавил, что полная стоимость новой станции составит до 2,5 миллиарда рублей, из которых один даст Московская область.

Новую станцию построят между «Молжаниново» и «Химками», она будет расположена между ТЦ «Мега Химки» и двумя большими ЖК: «Солнечная система» и «Две столицы».

Рабочее название станции было «Химки-2», но в итоге она будет называться «Монумент», так как рядом находится знаменитый монумент «Ежи».