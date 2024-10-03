Закончить надоевший ремонт Георгиевского проспекта обещают до 20 октября. Зеленоградская администрация объясняет, что виноваты москвичи 03.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Причина срыва сроков ремонта — изменения в проектной документации, значительное увеличение объёмов работ и задержка поставки материалов. Об этом сообщил зампрефекта Олег Панин в ответ на вопрос жителя.

При этом большая часть его ответа посвящена тому, что префектура не имеет к этому никакого отношения: финансирование комплексного благоустройства улиц проходит по программе «Развитие городской среды», за которую отвечает департамент ЖКХ, а заказчик работы — ГБУ «Автомобильные дороги Москвы», которое подчиняется департаменту, а не префектуре. Также Панин напоминает, что жаловаться надо не в префектуру, а в административно-техническую инспекцию, которая контролирует такие работы.

Это очень удобная позиция: когда надо, префектура уверенно, пусть и неформально, вмешивается в работу организаций, которые ей не подведомственны, а когда не надо — разводит руками, мол, это не наши полномочия.

Как бы там ни было, закончить работы должны были ещё в начале августа, так что, если снова не будет сбоев, задержка составит почти три месяца. Та же участь ждет, вероятно и другие объекты, ремонтируемые в рамках этой программы — Никольский проезд и улицу Злобина.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, георгиевский проспект
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