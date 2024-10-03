«Жилищник» запланировал поменять асфальт, бордюры и детскую площадку у корпуса 1448 со стороны улицы Логвиненко. На всё это отводится два с небольшим месяца.

Планы на эту территорию у управы района Крюково были ещё в начале года. «Площадка морально устарела», объяснял местным депутатам в марте замглавы управы Дмитрий Григорьев. Эта площадка расположена между фасадом корпуса 1448 и оживленной автодорогой — улицей Логвиненко. Таких в городе немного — обычно детские площадки находятся во дворах, а не у шестиполосной дороги.

Но искать подрядчика почему-то начали только осенью. Он должен определиться 8 октября, после чего за один день заключается контракт, и на его исполнение даётся 69 дней. В техническом задании указан другой срок выполнения работ — месяц. Но явно должны сделать быстро, до снега и морозов.

Разберут всю площадку, поставят новые элементы, новый стол для настольного тенниса, сделают дорожное покрытие из резиновой плитки, заменят бордюры, восстановят газоны. Судя по площади благоустройства, работы затронут не только детскую площадку, но и местный проезд. На благоустройство территории выделено около 3,5 миллиона рублей.

Также в конце сентября начали искать подрядчика для ремонта площадок во дворе корпусов 2003 и 2010.