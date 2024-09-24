С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна 24.09.2024 ZELENOGRAD.RU

На границе Зеленограда и области, возле Кутузовского шоссе и остановки 366-го автобуса, неизвестные грузовики сваливают строительный мусор. Об этом местный житель пожаловался в управу.

Для борьбы с этими нарушителями в префектуре решили поставить на дороге к месту нелегальной свалки дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» (3.4). Как сказано в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения, «для исключения заезда в указанных целях». Знак должны поставить до конца октября.

Интересно, как оценивают в префектуре эффективность такого решения и как представляют ход мыслей водителя? Представьте — водитель грузовика едет на привычное место, чтобы нелегально выгрузить там строительный мусор, и вдруг видит запрещающий знак. Водитель знает, что он и так едет совершать правонарушение (сброс мусора), за которое минимальный штраф — 50 тысяч. Как думаете, остановит его запрещающий знак, за проезд под который штраф всего пять тысяч? Тем более, никакого контроля решение префектуры не предусматривает.

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Метки:
свалка
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