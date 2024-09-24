На границе Зеленограда и области, возле Кутузовского шоссе и остановки 366-го автобуса, неизвестные грузовики сваливают строительный мусор. Об этом местный житель пожаловался в управу.

Для борьбы с этими нарушителями в префектуре решили поставить на дороге к месту нелегальной свалки дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» (3.4). Как сказано в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения, «для исключения заезда в указанных целях». Знак должны поставить до конца октября.