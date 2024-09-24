О происшествии на парковке возле ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне сообщил местный житель. «Ребенку примерно шесть месяцев, сколько времени он там пролежал и какое у него состояние, неизвестно; что делать в такой ситуации, непонятно», — написал он в редакцию.

Правила дорожного движения (пункт 12.8) запрещают оставлять в автомобиле на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет без присмотра совершеннолетнего человека. Это действие относится к нарушению правил остановки и стоянки — штраф за него всего 500 рублей.

Оставляя ребенка в машине, вы думаете, что он находится в безопасности, но автомобиль — это средство повышенной опасности, напоминает ГИБДД и объясняет, что может случиться:

ребенок может получить тепловой удар или, наоборот, переохлаждение

ребенок может запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник

в машине может произойти возгорание

ребенок может сам завести машину и тронуться с места

если автомобиль припаркован неправильно, есть вероятность ДТП

машину могут угнать вместе с ребенком

Поэтому, если вы беспокоитесь за состояние ребенка, стоит вызвать полицию по номеру 112. Сотрудники полиции не только оштрафуют за нарушение ПДД, но могут также выписать административный штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних и возбудить уголовное дело за оставление ребенка в опасности.