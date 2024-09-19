Третий детеныш появился у ланей на прошлой недел. Теперь их семейство состоит из девяти особей: двух самцов, четырех самок и троих малышей.

Мама в течение десяти дней, как правило, прячет олененка в траве и не выводит в стадо. При рождении малыш обычно весит 3-4 кг. Лани кормят своих малышей молоком, как правило, четыре месяца, до наступления следующей беременности. Молодые особи держатся в стадах самок несколько лет.