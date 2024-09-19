Оленёнок родился в зеленоградском экоцентре «Дом лани» 19.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Третий детеныш появился у ланей на прошлой недел. Теперь их семейство состоит из девяти особей: двух самцов, четырех самок и троих малышей.

Мама в течение десяти дней, как правило, прячет олененка в траве и не выводит в стадо. При рождении малыш обычно весит 3-4 кг. Лани кормят своих малышей молоком, как правило, четыре месяца, до наступления следующей беременности. Молодые особи держатся в стадах самок несколько лет.

Приходите в гости к ланям. Экоцентр работает ежедневно с 10:00 до 17:00 (последний понедельник месяца — санитарный день), животных кормят сотрудники с 9 до 11 часов. «Дом лани» находится в Никольском проезде, за домом 2, остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41).

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