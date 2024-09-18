Запись момента аварии на перекрестке Панфиловского и Полагушина предоставил читатель «Зеленоград.ру». На ней видно, что машинам на Панфиловском горела только стрелка направо, но «Рено» по непонятной причине поехал прямо, столкнулся с машиной такси, которая выезжала с Полагушина, и перевернулся. Похоже, причина аварии — невнимательность водителя «Рено». О пострадавших информации пока нет.