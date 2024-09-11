Из-за навалов мусора жители запустили петицию о смене управляющей компании. «Жилищник» пригрозил автору петиции репрессиями 11.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Горы мусора вокруг баков и контейнеров для крупногабаритных отходов так надоели жителям, что они создали петицию о смене управляющей компании и призвали ее подписывать прямо в телеграм-чате управляющей компании.

В ответ «Жилищник» пообещал заблокировать пользователя, выложившего ссылку на петицию, и даже угрожал ему: «Портал „Чейндж.орг“ относится к иноагентам [на самом деле это не так — Зеленоград.ру]. Я отправлю скрины в органы, и посмотрим, как вы будете умничать за распространение информации которая тянет на штраф или срок».

По идее, процесс вывоза мусора должен проходить незаметно для горожан, но за последний год что-то сломалось в отлаженной системе — по всему городу то и дело жалуются на переполненные контейнеры.

Если мусор из баков вывозится ежедневно, по графику, то большие контейнеры вывозятся по заявке, «по наполняемости». Жители обвиняют «Жилищник», что вывоз контейнеров стали заказывать реже и обещают сами подать коллективные жалобы в Роспотребнадзор, департамент ЖКХ и прокуратуру: «Когда выходишь из подъезда и попадаешь на свалку, это уж совсем хамство!»

Взаимные угрозы в чате «Жилищника» 8-го микрорайона продолжались три дня. За это время контейнер в 8-м микрорайоне оброс горой отходов. В свою очередь «Жилищник» обвинил в несвоевременном вывозе компанию «МСК-НТ» и сделал новую заявку. Мусоровоз действительно приехал, но забрать бункер не смог из-за наваленного вокруг мусора. Ближе к вечеру прибыл специально заказанный «Жилищником» грузовик, в который рабочие погрузили навалы мусора, к вечеру вернулся мусоровоз от «МСК-НТ» и вывез-таки контейнер. При этом новый контейнер сразу заполнился почти доверху.

Сейчас жители начали делать превентивные заявки на вывоз контейнеров, которые скоро заполнятся — кажется, люди сами решили контролировать процесс, раз УК к этому не способна. «Для „Жилищника“ бункер наполовину пуст, а для жильцов наполовину полон», — шутят в чате.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, жилищник, контейнерные площадки для мусора
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