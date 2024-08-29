На конкурс «Стены» подали заявки молодые художники. Чья работа наберет больше голосов, тот получит право легально нанести свой рисунок на стену.

Сейчас в голосовании на «Активном гражданине» лидирует вариант с китом (61%). В голосовании среди читателей «Зеленоград.ру» в нашем телеграм-канале тоже большинство голосов (78%) набрал этот вариант.