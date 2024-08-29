Строительство большой школы в Голубом завершено. Раньше детей возили в Андреевку и Зеленоград 29.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в областном министерстве строительства.

Четырехэтажная школа на 1375 учеников будет самой большой в Солнечногорского округе. Кроме учебных классов, здесь три спортивных зала, игровые для продленки, актовый и читальные залы, ИТ-зона и столовая почти на семьсот мест.

Для удобного подвоза детей к школе, на прилегающей улице (от дома 1к1 по Сургутскому проезду до пересечения Паркового бульвара и улицы Трехсвятская) введут одностороннее движение.

«Школа классная, пришкольная территория — супер. Проходили мимо и радовались за чьих то детей. Приятно удивлена, что в таком ужасном ЖК, с такими плохими домами, сделали такую школу» , — написала в чате района местная жительница.

Ученики и учителя набраны — новая школа начнет работать 2 сентября с торжественной линейки, в которой примут участие (в два захода) почти 60 классов. Больше всего первоклашек — у них буквы с «А» по «М».

Школу в разросшемся Голубом ждали долго. Её обещал возвести ещё в 2017 году застройщик ЖК «Зеленоградский», но вместо этого построил платную парковку. Местные жители добивались строительства школы несколько лет, неоднократно обращались в различные инстанции, а детей возили учиться в Андреевку и Зеленоград. Решение о строительстве областное правительство приняло в начале 2020 года, строительство началось через два года, ещё два года школу строили — в минстрое считают, что это очень быстро.

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Метки:
школы, деревня голубое
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