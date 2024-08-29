Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в областном министерстве строительства.

Четырехэтажная школа на 1375 учеников будет самой большой в Солнечногорского округе. Кроме учебных классов, здесь три спортивных зала, игровые для продленки, актовый и читальные залы, ИТ-зона и столовая почти на семьсот мест.

Для удобного подвоза детей к школе, на прилегающей улице (от дома 1к1 по Сургутскому проезду до пересечения Паркового бульвара и улицы Трехсвятская) введут одностороннее движение.

«Школа классная, пришкольная территория — супер. Проходили мимо и радовались за чьих то детей. Приятно удивлена, что в таком ужасном ЖК, с такими плохими домами, сделали такую школу» , — написала в чате района местная жительница.

Ученики и учителя набраны — новая школа начнет работать 2 сентября с торжественной линейки, в которой примут участие (в два захода) почти 60 классов. Больше всего первоклашек — у них буквы с «А» по «М».