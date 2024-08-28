Для чего нужна мутовка, что такое пасха, как выглядит рукомойник — ответы в детской библиотеке в корпусе 401. Каждый экспонат этой небольшой выставки, будь то изящная масленка, дровяной самовар или резная деревянная бочка, рассказывает историю о жизни людей в далекие времена.

Экспонаты предоставил Александр Сковородников — он художник, коллекционер, реставратор, а также папа двух сотрудниц библиотеки. Основной посыл выставки Александр видит в том, чтобы ребята могли наглядно познакомиться с реальными предметами русского быта, узнать новое о культуре своего народа, понять, как важно сохранять традиции и уважать историю.

Библиотека работает вторник-суббота с 10 до 21, воскресенье до 20, понедельник выходной, последний вторник месяца — санитарный день