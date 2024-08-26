Теперь там снова можно купить во всем разнообразии колбасы, мясо, птицу, рыбу, молочную продукцию, заморозку, нарезки — всё, что должно быть в нормальном супермаркете.

Полки в этом магазине опустели ещё в июле — поломалась часть холодильного оборудования и витрин среднего холода. Довольно быстро удалось починить около трети оборудование, на ремонт и закупку остального понадобилось больше времени.

Сейчас всё в порядке, уверяют в администрации ТЦ «Столица», где расположен магазин.