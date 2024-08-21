Управляющая компания ответила, что лестница на реконструкции, перед ней строительное ограждение, но «жители его постоянно убирают и сокращают путь по недостроенной лестнице». Непонятно, какие пути обхода предлагают «безответственным» жителям. Есть или длинный обход в горку, или ещё одна такая же лестница на реконструкции.

Отремонтированные лестницы без перил не только в 10-м микрорайоне, по всему городу. Например, в пятом микрорайоне две такие лестницы стоят без перил с июня. В префектуре ответили только, что «перила будут сделаны», а «Жилищник» обещает закончить до 25 августа.

Очень понимаем «Жилищник», которому проще сделать однотипную работу — установку поручней — сразу по всему городу. Но такой подход годится для закрытой стройплощадки, а не для двора, где продолжают ходить люди. Здесь растягивать работу на месяцы недопустимо, пусть даже это приведёт к увеличению затрат.

Как отучить «Жилищник» от такой практики, пока непонятно. Нужно или вмешательство префектуры/мэрии/депутатов, или наказание рублём со стороны жителей — через суды. Если пострадавшей женщине будет нужна помощь в получении компенсации от «Жилищника», она может обратиться в нашу редакцию.