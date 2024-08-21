Лестницу во дворе корпуса 1004 капитально ремонтируют — сами ступени теперь новые, а вот поручни по краям лестницы так и не вернули.
«Женщина упала, разбила голову, вызвали скорую. Когда будут поручни или ограждения? Заявление потерпевшей в полицию поможет? Справа — проезжая часть дороги. Где обходить?» — спрашивают возмущенные местные жители у «Жилищника».
Есть и претензии к качеству ремонта ступеней — они очевидно кривые, зимой вероятность падения будет ещё выше даже с поручнями.
Управляющая компания ответила, что лестница на реконструкции, перед ней строительное ограждение, но «жители его постоянно убирают и сокращают путь по недостроенной лестнице». Непонятно, какие пути обхода предлагают «безответственным» жителям. Есть или длинный обход в горку, или ещё одна такая же лестница на реконструкции.
Отремонтированные лестницы без перил не только в 10-м микрорайоне, по всему городу. Например, в пятом микрорайоне две такие лестницы стоят без перил с июня. В префектуре ответили только, что «перила будут сделаны», а «Жилищник» обещает закончить до 25 августа.
Очень понимаем «Жилищник», которому проще сделать однотипную работу — установку поручней — сразу по всему городу. Но такой подход годится для закрытой стройплощадки, а не для двора, где продолжают ходить люди. Здесь растягивать работу на месяцы недопустимо, пусть даже это приведёт к увеличению затрат.
Как отучить «Жилищник» от такой практики, пока непонятно. Нужно или вмешательство префектуры/мэрии/депутатов, или наказание рублём со стороны жителей — через суды. Если пострадавшей женщине будет нужна помощь в получении компенсации от «Жилищника», она может обратиться в нашу редакцию.