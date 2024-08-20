Департамент природопользования сообщил, наконец, результаты анализа проб воды, взятых три недели назад, когда на озере начали массово гибнуть утки.

«Лабораторные исследования по 40 показателям (в частности, pH, взвешенные вещества, содержание растворенного кислорода, органические вещества по БПК5 и ХПК, биогенные элементы (соединения азота и фосфора), металлы, нефтепродукты и др.) показали, что вода в указанных пробах в целом соответствует требованиям нормативов, установленным для водных объектов культурно-бытового водопользования», — сообщили в департаменте в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Анализ трех проб воды провел «Мосэкомониторинг», подведомственный департаменту.

Раньше там отчитывались и о результатах обследования озера — вода «визуальных признаков загрязнения не имела, органолептически посторонние запахи не ощущались». Московский комитет ветеринарии и его лаборатория обследовали погибших уток только на птичий грипп, которого тоже не обнаружили.

Решительно всё в порядке на Школьном озере. Даже предположительных причин утиного мора никто не называет. Вот только утки продолжают погибать — на фото очередной труп в траве на берегу.