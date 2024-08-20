Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Вода в Школьном озере оказалось в норме по результатам официальных анализов. Но утки продолжают гибнуть 20.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Департамент природопользования сообщил, наконец, результаты анализа проб воды, взятых три недели назад, когда на озере начали массово гибнуть утки.

«Лабораторные исследования по 40 показателям (в частности, pH, взвешенные вещества, содержание растворенного кислорода, органические вещества по БПК5 и ХПК, биогенные элементы (соединения азота и фосфора), металлы, нефтепродукты и др.) показали, что вода в указанных пробах в целом соответствует требованиям нормативов, установленным для водных объектов культурно-бытового водопользования», — сообщили в департаменте в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Анализ трех проб воды провел «Мосэкомониторинг», подведомственный департаменту.

Раньше там отчитывались и о результатах обследования озера — вода «визуальных признаков загрязнения не имела, органолептически посторонние запахи не ощущались». Московский комитет ветеринарии и его лаборатория обследовали погибших уток только на птичий грипп, которого тоже не обнаружили.

Решительно всё в порядке на Школьном озере. Даже предположительных причин утиного мора никто не называет. Вот только утки продолжают погибать — на фото очередной труп в траве на берегу.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школьное озеро, дикие животные, загрязнение воды, утка
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В деревне Ложки рядом с Зеленоградом решили создать музей из-за ошибки в ударении Новости
Работа электричек улучшилась за год работы МЦД-3 — так считает большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Водитель три года бесплатно ездил по М-11 — его пассажир просто поднимал шлагбаум Новости
Неизвестные обстреляли окна здания управы района Силино Новости
Вода в Школьном озере оказалось в норме по результатам официальных анализов. Но утки продолжают гибнуть Новости
В ТЦ «Мега Химки» открылся самый большой в России магазин бренда одежды LC Waikiki Новости
В проезде от Московского проспекта к детской поликлинике, детсаду и школе запретят парковку. А сам проезд перекрыли и перекопали Новости
Виновника смертельного ДТП в Зеленограде обвинили по трем уголовным статьям. После многочисленных прежних преступлений его постоянно отпускали Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Базовый набор первоклассника от «Ашана» немножко подешевел Новости
Магазин российской одежды для детей от 7 до 14 лет открылся в Fashion House на Ленинградском шоссе Новости
Актуальное предложение от магазина «Десяточка» — с 30 августа в продаже букеты Реклама
Ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из приграничных территорий Курской области открыт в Зеленограде Новости
Проблема испорченной лыжероллерной трассы в Крюково решена — травмоопасный люк огородили столбиками. Стало ещё хуже Новости
В Московском Международном колледже Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» идет набор на 2024/25 учебный год Реклама
Благоустройство Панфиловского проспекта с обустройством мест отдыха и велодорожек обещает в следующем году зеленоградский депутат. Префектура отмалчивается Новости
«Академия знаний» объявляет набор на новый учебный год для детей с 2 лет Реклама
Ещё 23 тысячи человек из Москвы уйдут на СВО в этом году Новости
Спортивный клуб «Дуэт» объявляет набор детей 3-17 лет на занятия по художественной гимнастике Реклама
Афиша кинотеатров на ближайшую неделю — что покажут в Зеленограде и окрестностях Новости
Жители стонут от авральных дорожных работ в 3-м микрорайоне. До этого стройка долго стояла заброшенной Новости
В горбольнице появился музей. Вот видео с рассказом об одном из экспонатов — пилюльной машине Новости
Закрытый на полтора месяца из-за нашествия мышей «Перекрёсток» на Солнечной аллее может открыться досрочно. А соседние магазины в том же здании получили предостережение Новости
В школу с «Интрендс» — готовимся к 1 сентября! Специальное предложение: ручки с аниме-героями от 25 рублей, яркие тетради — от 29 рублей Реклама
В мэрии передумали строить паркинг в Южной промзоне. Есть мнение, что в предлагаемом месте никакой проект не окупится Новости
На прокатных самокатах в Зеленограде появились шлемы. Но только на самокатах сервиса Whoosh Новости
Получи среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере «Технологии индустрии красоты» — вместе с АБИТ-Новые знания Реклама
Мор уток и рыбы на Школьном озере продолжается. Причины неизвестны, жители находят новые трупы Новости
Открылась новая гончарная мастерская «Зеленый кот» (корпус 2033) — основное направление керамическое искусство, но также вы сможете выложить мозаику Реклама
В Зеленограде открылся детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
В пешеходном тоннеле на станции Крюково делают дренаж, чтобы переход не затапливало Новости
Собянин объяснил перекладку плитки — «там зарыта современная экономика». Но в Зеленограде всё наоборот Новости
«Нарушения технологии в благоустройстве выявлены повсеместно». на Школьном озере с «альтернативной инспекцией» побывала кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина Новости
Зачастившие дожди показали, что класть асфальт в городе совсем разучились. Зато отражение в лужах красивое Жизнь
Вакансии столовой (д. Хоругвино) — нужны повар, пекарь, уборщики, грузчик и другой персонал Реклама
Сотрудники «Жилищника» пересаживаются на самокаты курьеров Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру