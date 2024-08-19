О масштабной реконструкции важных зеленоградских улиц и общественных пространств рассказала депутат от Зеленограда в Госдуме Ирина Белых в ежегодном отчете. Она утверждает, что в планах на 2025 год:
- благоустройство Панфиловского проспекта
- реконструкция Московского проспекта и улицы Юности вместе с прилегающими общественными пространствами
- реконструкция участка аллеи «Лесные пруды» от Московского проспекта до Чёрного озера
- реконструкция пешеходной зону от корпуса 1001 до супермаркета «Лента»
Деталей почти никаких нет, однако к отчёту приложены иллюстрации с фрагментами чертежей и даже какими-то визуализациями. То есть проектирование, похоже, идёт или уже завершено
Что касается велодорожек Панфиловского проспекта, то Белых сообщает, что «проектные решения не позволяют выполнить велодорожные полосы за счет ширины проезжей части». Где в итоге будут делать велодорожки и что ещё в благоустройство мест отдыха, уже не поясняется, однако сказано, что «сроки проведения в проекте на 2025 год».
Есть небольшое пояснение по пешеходной аллее к Чёрному озеру. Там «прорабатывают возможность создания места досуга и притяжения жителей в формате „Маленький Арбат“ с возможностью размещения картинных выставок и музыкальных сопровождений». Как это может выглядеть, показано на фотографии, хотя, похоже, для примера взяли картинку из Сокольников. Готов ли проект и когда будут работы из данных Белых точно непонятно.
Закончено ли проектирование, какие работы по упомянутым Белых улицам будут сделаны в 2025 году, непонятно. Префектура на запрос «Зеленоград.ру» ответила, что о планах на эти объекты расскажет «по мере их осуществления», а деятельность депутата пусть комментирует сама депутат. Любопытно, что другой депутат — Титов из Мосгордумы — обещает «добиться включения Панфиловского проспекта в программу благоустройства», хотя оказывается, всё уже решено.