О масштабной реконструкции важных зеленоградских улиц и общественных пространств рассказала депутат от Зеленограда в Госдуме Ирина Белых в ежегодном отчете. Она утверждает, что в планах на 2025 год:

благоустройство Панфиловского проспекта

реконструкция Московского проспекта и улицы Юности вместе с прилегающими общественными пространствами

реконструкция участка аллеи «Лесные пруды» от Московского проспекта до Чёрного озера

реконструкция пешеходной зону от корпуса 1001 до супермаркета «Лента»

Деталей почти никаких нет, однако к отчёту приложены иллюстрации с фрагментами чертежей и даже какими-то визуализациями. То есть проектирование, похоже, идёт или уже завершено

Что касается велодорожек Панфиловского проспекта, то Белых сообщает, что «проектные решения не позволяют выполнить велодорожные полосы за счет ширины проезжей части». Где в итоге будут делать велодорожки и что ещё в благоустройство мест отдыха, уже не поясняется, однако сказано, что «сроки проведения в проекте на 2025 год».