Людей в униформе «Жилищника» на электросамокатах, которые обычно используют курьеры, заметили в 17-м микрорайоне. На одной фотографии они достают свои самокаты из какого-то ангара, а на другой эти самокаты стоят возле даркстора одной из служб доставки.

Курьеры получают больше дворников — это известно давно. Как и то, что сотрудники московских «Жилищников» подрабатывают курьерами, иногда прямо в униформе. Однако, похоже, первый раз на фотографии попали дворники из Зеленограда.

Совмещение выгодной работы курьером с работой в государственном «Жилищнике» вполне понятно: первый даёт заработок, а второй — стабильность. Однако в итоге страдают жители, особенно зимой, когда дворников не могли набрать и без конкуренции со стороны служб доставки. Так что на вопрос «почему же мой двор не почищен от снега» теперь есть ответ — возможно, ваш дворник в это время везёт кому-то заказ. Возможно, даже вам.

Но и курьеров тоже не хватает — весной в России не хватало 140 тысяч курьеров, а к концу года дефицит может вырасти до 300 тысяч. Так что конкуренция за рабочие руки будет только усиливаться — во что это выльется для коммунального хозяйства нашего города увидим зимой.