Предварительно установлено, что 40-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта, возникшего с 42-летней сожительницей, достав кухонный нож из сумки, стал размахивать им перед лицом женщины, угрожая при этом убийством.

Мужчина вел себя крайне агрессивно, поэтому она сообщила о происшествии в полицию — у нее были реальные основания опасаться осуществления угрозы. Участковые задержали подозреваемого возле одного из корпусов 11-го микрорайона.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Спектр наказания по ней от принудительных работ до лишения свободы на два года.

При этом подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Помешает ли подписка осуществить угрозу или полиция как-то ещё защитит женщину, неизвестно.