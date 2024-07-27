Жильцам сгоревшей квартиры в корпусе 403 нужна помощь. Выгорело практически всё, нет воды и света 27.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Крупный пожар произошёл в квартире на последнем этаже девятиэтажки 24 июля. Люди чудом не пострадали — за несколько минут до возгорания вышли погулять с собакой. Но квартиру придётся восстанавливать, а это очень большие затраты.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание, но окончательный ответ даст экспертиза. Выгорели кухня, ванная с туалетом, бытовая техника, прихожая, частично комната, водосчетчики, вещи, книги, оплавились батарея и электросчетчики, рассказала «Зеленоград.ру» пострадавшая, пенсионерка Виктория.

Дознаватель МЧС составил протокол, соответствующую справку семья получит на следующей неделе, после чего может через МФЦ попросить помощи у властей. Но это, как показывает практика, долгая история. Да и затраты на серьёзный ремонт эта помощь не покроет.

Пока же пострадавшие собирают в мешки сгоревшее и выносят, в пятницу к ним пришли помочь волонтеры. Накоплений у жильцов нет, они будут благодарны любой финансовой помощи. Карта Сбербанка привязана к телефону +79261232583 (Виктория Викторовна). Возможно, понадобятся и руки — физическая помощь.

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Метки:
микрорайон 4, благотворительность, пожары, Корпус 403
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Жильцам сгоревшей квартиры в корпусе 403 нужна помощь. Выгорело практически всё, нет воды и света Новости
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