Крупный пожар произошёл в квартире на последнем этаже девятиэтажки 24 июля. Люди чудом не пострадали — за несколько минут до возгорания вышли погулять с собакой. Но квартиру придётся восстанавливать, а это очень большие затраты.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание, но окончательный ответ даст экспертиза. Выгорели кухня, ванная с туалетом, бытовая техника, прихожая, частично комната, водосчетчики, вещи, книги, оплавились батарея и электросчетчики, рассказала «Зеленоград.ру» пострадавшая, пенсионерка Виктория.

Дознаватель МЧС составил протокол, соответствующую справку семья получит на следующей неделе, после чего может через МФЦ попросить помощи у властей. Но это, как показывает практика, долгая история. Да и затраты на серьёзный ремонт эта помощь не покроет.

Пока же пострадавшие собирают в мешки сгоревшее и выносят, в пятницу к ним пришли помочь волонтеры. Накоплений у жильцов нет, они будут благодарны любой финансовой помощи. Карта Сбербанка привязана к телефону +79261232583 (Виктория Викторовна). Возможно, понадобятся и руки — физическая помощь.