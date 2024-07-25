Железнодорожные станции обслуживают линейные (транспортные) отделы МВД. Станция Крюково после реконструкции стала городским вокзалом, в нём планировали разместить линейное отделение полиции. Но пока нашли лишь комнату отдыха для полицейских, а туда нельзя обратиться с жалобой или заявлением — в случае чего. И это на фоне роста преступлений в Зеленограде, в том числе из-за транзитных пассажиров.

О намерении разместить на станции Крюково линейное отделение говорили ещё в мае. В июне глава управы района Крюково Андрей Журавлев в ответ на просьбу поддерживать порядок на новом вокзале со стороны нового города сообщил, что на территории станции «установлен стационарный пост полиции для поддержания общественного порядка». Мы спросили об этом в транспортной полиции и выяснилось, что никакого постоянного поста нет, во всяком случае непосредственно на вокзале. Есть наряды, которые патрулируют станцию и поезда. Но на вокзале у них только помещение для отдыха, куда посторонним вход воспрещен.

А жаль — было бы удобно в случае какой-то угрозы, опасной ситуации или уже совершившегося преступления не звонить в 102 или 112, а просто зайти в отделение на станции.

При этом в Зеленограде наблюдается резкий рост преступлений. В качестве одной из возможных причин роста преступности в Зеленограде называли запуск МЦД и, соответственно, увеличившееся число транзитных пассажиров. Например, иностранец зарегистрирован в Андреевке, работает в Москве, а преступление совершает на вокзале — то есть на территории Зеленограда.