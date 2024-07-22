Вывески без подсветки и с ругательствами запретили в Москве 22.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Подсветка вывесок на фасадах станет обязательной с 1 января 2025 года. Новое правило позволит улучшить качество городской среды, повысит комфорт и безопасность, говорят в мэрии. Там убеждены, что полгода — достаточный срок для бизнеса, чтобы «в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями».

Кроме того, в Москве появится запрет на размещение вывесок с использованием ненормативной лексики — ругательств, нецензурных выражений и производных от них.

Впрочем, людям может не нравится и вывески с формально приличным текстом. Например, жительница пожаловалась на вывеску круглосуточного магазина «Еда — всегда, пивко — легко» в корпусе 248. «Что за агитация к алкоголю на весь двор? Это будут читать дети — разве это уместно?» — возмущалась Елизавета. В префектуре ей ответили, что вывеска размещена с нарушением — выше, чем положено. То есть к надписи, похоже, претензий нет и её можно просто перевесить пониже.

При этом мнения читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в нашем телеграм-канале (всего около 1700 человек), по вопросу уместности вывески с таким текстом, разделились примерно поровну: 44% считает, что такая вывеска допустима, 38% - нет, ещё 18% опрошенных считает, что это зависит от расположения магазина.

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Вывески без подсветки и с ругательствами запретили в Москве Новости
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