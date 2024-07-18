Около 2:30 загорелась квартира на пятом этаже пятого подъезда в корпусе 919. «До начала пожара были громкие хлопки, — рассказал „Зеленоград.ру“ Александр. — Судя по всему что-то неудачно готовили, горела кухня». Впрочем, непонятно, что могло взрываться на кухне от готовки.
«Квартиранты заряжали аккумуляторы и один из них взорвался, — пояснила в чате района Любовь. — Вот поэтому был непонятный запах перемешанный с гарью».
Эти квартиранты, судя по рассказам очевидцев, — иностранные граждане. «Они стоя на балконе просили нас вызвать пожарный расчёт», — рассказала Кира. «С балкона пожарные сняли несколько человек — иностранные специалисты», — подтвердил Александр.
Тушить пожар закончили около 3:45. По предварительным данным, пострадавших нет.
Недавно в Зеленограде было ещё несколько пожаров, связанных с загоранием аккумуляторов. В конце июня в квартире в Андреевке загорелся электросамокат — семье пришлось перебираться на соседней балкон на 16-м этаже. А в апреле причиной сильного пожара в 18-м микрорайоне стал оставленный на зарядке пауэрбанк.