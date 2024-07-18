«Квартиранты заряжали аккумуляторы и один из них взорвался, — пояснила в чате района Любовь. — Вот поэтому был непонятный запах перемешанный с гарью».

Эти квартиранты, судя по рассказам очевидцев, — иностранные граждане. «Они стоя на балконе просили нас вызвать пожарный расчёт», — рассказала Кира. «С балкона пожарные сняли несколько человек — иностранные специалисты», — подтвердил Александр.

Тушить пожар закончили около 3:45. По предварительным данным, пострадавших нет.

Недавно в Зеленограде было ещё несколько пожаров, связанных с загоранием аккумуляторов. В конце июня в квартире в Андреевке загорелся электросамокат — семье пришлось перебираться на соседней балкон на 16-м этаже. А в апреле причиной сильного пожара в 18-м микрорайоне стал оставленный на зарядке пауэрбанк.