Фото: vk.com/voditel_zelenograda
Водитель серого Great Wall ехал в сторону Крюково по Панфиловскому проспекту и на перекрестке с улицами Полагушина и Болдов ручей проехал на красный сигнал светофора. В это время со стороны 11-го микрорайона на перекресток въехала другая легковая машина.
Они столкнулись, Great Wall перевернулся, у второй машины сильно помят перед. Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.
По какой причине водитель проехал на красный, непонятно — судя по записи с видеорегистратора соседней машины, этот сигнал горел уже долго.
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