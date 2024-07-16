Водитель серого Great Wall ехал в сторону Крюково по Панфиловскому проспекту и на перекрестке с улицами Полагушина и Болдов ручей проехал на красный сигнал светофора. В это время со стороны 11-го микрорайона на перекресток въехала другая легковая машина.

Они столкнулись, Great Wall перевернулся, у второй машины сильно помят перед. Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.

По какой причине водитель проехал на красный, непонятно — судя по записи с видеорегистратора соседней машины, этот сигнал горел уже долго.