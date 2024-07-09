Они расположатся на улице Николая Злобина, напротив детского сада в корпусе 137, и на Георгиевском проспекте, со стороны корпуса 2019 и 2021 (паркинг).

Сейчас к месту будущих зарядных станцию прокладывают электроснабжение. Работы должны завершить до 20 июля. Когда поставят сами станции, пока неизвестно.