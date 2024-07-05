Его привезли в детский центр со множественными ссадинами по всему телу, а также с обширной скальпированной раной на руке. Сложность такой травмы, что из-за отсутствия кожи на ране остается открытой крупная подкожная вена — есть опасность ее повредить. А также есть риск образования рубцов, которые в дальнейшем могут мешать сгибать руку.

Оказав первую помощь, врачи взяли кожу с другой части тела и установили на рану. Пластическая операция длилась два часа. Через три дня юношу отпустили домой, через три недели врачи убедились, что кожа прижилась и рука может двигаться, как раньше