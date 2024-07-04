В ходе ремонта заменили двери входной группы и напольные покрытия, обновили освещение и холл, зал торжественной регистрации, кабинеты оформления документов и приема заявлений, а также зоны для фотосессий.

После ремонта изменился график работы: теперь торжественные церемонии бракосочетания будут проходить ежедневно со вторника по субботу.

Подать заявление на торжественную регистрацию брака можно лично в корпусе 240, в любом МФЦ, а также онлайн через сервис «Моя свадьба» на сайте мэрии. Государственная пошлина — 350 рублей. Справки по телефону +7-499-735-27-45, +7-495-944-56-01.