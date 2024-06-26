О постоянных проблемах с подтоплением паркингов в этих новостройках, «Зеленоград.ру» рассказывал уже не раз. «Жилищнику» о них тоже пишут регулярно: весной, когда тает снег, после обильных дождей или вообще из-за аварии системы пожаротушения, как было недавно. «Жилищник» переправляет жалобы застройщику — компании «Альтстрой», которая должна в устранять протечки по гарантии.

Похоже, совместными усилиями эти организации скоро добьются выдающихся результатов, но не в строительстве и содержании зданий — а в грибоводстве.