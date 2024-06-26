Четырехэтажное здание площадью около 21 тысяч кв.м строят в Ржавках — прямо напротив 5-го микрорайона. Здесь будут склады и офис компании «Дмитрогорский продукт», которая производит колбасы и замороженные полуфабрикаты. На первом этаже — склад готовой продукции со стеллажами, зоны комплектации и отгрузки, а также склады для замороженных продуктов, упаковок и поддонов.
Сейчас делают кровлю, инженерные сети, фасад, а также готовят помещения к внутренней отделке. Завершат строительство в следующем году.
После открытие склада, здесь будет создано 637 рабочих мест, сообщают. Впрочем, если это будут действительно новые рабочие места, компания может столкнуться с дефицитом сотрудников.
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