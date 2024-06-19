Кафе заработало в Голубом, в ТЦ «Горетовский», Тверецкий проезд, 18А, в тестовом режиме (что бы это ни значило).
В ассортименте «Русского леса» торты, пирожные, донаты, маффины, капкейки, большие пироги, пирожки, слойки, круассаны, хлеб, печенье, а также кофе, чай, молочные коктейли, морсы, лимонады.
«Русский лес» — один из старейших брендов нашего города, его история начинается с 1970 года! Сейчас это сеть с пятью точками в Зеленограде и двумя в микрорайоне Сходня.
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