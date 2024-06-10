В экоцентре «Собиратор» в Меге вы можете сдать детское кресло, которое уже не используется и стоит без дела. Затем кресла выдают в долгосрочную безвозмездную аренду.
Условия предоставления кресла в аренду: свидетельство о рождении ребёнка или паспорт с отметкой о детях, СТС на автомобиль или аккаунт в каршеринге, водительское удостоверение, ОСАГО. Уточнить наличие автокресел и планируемую дату их выдачи можно направив заявку на электронный адрес: avtokresla.mo@mail.ru.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Координаты «Собиратора» в Меге: 55.908881, 37.399577. Телефон для справок +7-495-101-23-23 (добавочный 4)
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