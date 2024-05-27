Фото: Zelenograd.ru
В меню шесть видов пасты: карбонара (395 рублей), курица, бекон, базилик (395), креветки и кальмар (570), индейка с вялеными томатами (460), креветки и кабачки (560), морепродукты и блючиз (640), а также сырный суп (350), домашний лимонад (170) и тирамису (245).
Паста-бар находится на втором этаже — из эскалатора налево и сразу ещё раз налево
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Агитация против передачи «Жилищнику» права распоряжаться общими помещениями появилась в зеленоградских домах Новости
ЖК «Зеленоград Ривьера» — амбициозный проект на рынке недвижимости Зеленограда от ГК «СтройИнновация» Реклама
Вакансия «Мастер маникюра и педикюра» в салон 4hands (ТЦ «Зеленопарк») — ждут и опытных, и начинающих специалистов Реклама
На станции Крюково теперь можно оплатить проезд по биометрии — эту технологию называют ещё «оплата взглядом» Новости
Финал конного дерби в Horseka 29-30 июня — яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman Реклама
Два светофора на пешеходных переходах поставят в 10 и 14-м микрорайонах. Это всё, что запланировано на этот год по программе установки светофоров на широких дорогах Новости
Вакансии компании, занимающейся нанесением принтов на одежду — требуются упаковщик, бухгалтер и старший смены Реклама
Льготы на проезд по М-11 просит ввести и партия «Справедливая Россиия», перехватывая идею у зеленоградского депутата Новости
Ремонт фонтан в парке Победы за сто миллионов кажется законченным — однако его снова нужно подлатать Новости
Вход в строящийся подземный переход на станции Крюково со стороны нового города оказался открыт. Но только с одной стороны Новости
Виртуальная реальность (VR) в «Мегазаре» — вас ждут армии зомби, колонизация Марса, шутеры по мотивам Fortnite и Minecraft и многое другое Реклама