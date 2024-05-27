В меню шесть видов пасты: карбонара (395 рублей), курица, бекон, базилик (395), креветки и кальмар (570), индейка с вялеными томатами (460), креветки и кабачки (560), морепродукты и блючиз (640), а также сырный суп (350), домашний лимонад (170) и тирамису (245).

Паста-бар находится на втором этаже — из эскалатора налево и сразу ещё раз налево