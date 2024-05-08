Где будут проходить тренировки во время ремонта, непонятно. Тренеры сказали родителям, что детей переведут в спорткомплекс «Сталкер Арена» в районе Куркино, на Машкинском шоссе, рядом с ТЦ «Мега Химки». Для зеленоградцев — это как другой город. На общественном транспорте добираться в одно сторону около полутора часов.

Для многих детей это означает прекращение тренировок: «Спортсмены-хоккеисты это ещё и школьники, у многих следующий учебный год — выпускной, с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ», пишет в префектуру Ангелина и просит помочь сохранить тренировки в Зеленограде.

Такая возможность есть — это ледовый дворец «Платинум» в 20-м микрорайоне, пишет в зеленоградском чате Сергей, родитель другого хоккеиста. Правда, этот ледовый дворец тоже собирались ремонтировать, но о сроках не сообщалось, поэтому непонятно, что мешает использовать его для тренировок. Сергей считает, что если не получится сохранить тренировки в Зеленограде, то хоккеисты-старшеклассники просто уйдут из «Орбиты» и «не будет больше хоккея в Зеленограде».