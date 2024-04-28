«Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов, вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА, — предупреждает областное главное управление региональной безопасности. — Скорее всего, эти „птички“ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако они все еще несут угрозу вашей безопасности».
Если вы столкнулись с такой находкой:
- отойдите от БПЛА на расстояние не менее ста метров, а также предупредите об опасности ваших спутников
- старайтесь не пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами, GPS
- не пытайтесь трогать беспилотник или взять его на руки
- ничем не кидайте в него и не производите других действий с устройством
- отойдя на безопасное расстояние, обязательно сообщите о месте и времени обнаружения по номеру 112
Пожалуйста, поделитесь этой инструкцией со знакомыми и близкими, которые могут оказаться в лесу Московской области.
Последний известный случай сбития беспилотника на Московской областью произошел неделю назад, 20 апреля. Всего с начала мая 2023 года столичный регион подвергся атаке беспилотников 37 раз, иногда по несколько аппаратов за раз
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