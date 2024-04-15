Фото: Zelenograd.ru
В меню:
- Хинкали с говядиной, бараниной, сыром — 85-90 рублей (готовят от трёх штук одного вида, вареные или жареные)
- Хачапури по-аджарски, по-менгрельски, по-имеретински — 460-520 рублей
- Пхали из шпината, свеклы, лобио — 350 рублей
- Перец запеченный с орехами — 450 рублей
- Рулетики из баклажан с орехами — 450 рублей
- Лаваш из тандыра — 60 рублей
«Ваш лаваш» расположен на первом этаже. Кстати, у ГЦ «Станция» открылась также летняя веранда.
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