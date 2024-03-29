Быстрая зарядная станция оснащена разъемами CHAdeMO и CCS2 и находится прямо на парковке магазина. В компании Punkt E, в сеть которой входит новая ЭЗС считают, что это удобно — зарядку машины можно совместить с покупками. Однако местный житель Алексей рассказал в зеленоградском чате, что с с этим могут быть проблемы, так как парковочные карманы рядом со станцией практически всегда заняты.

Другие ближайшие зарядные станция сети Punkt E находятся на парковке возле «Ашана» в Андреевке, возле ТЦ «Фэшн хаус» на Ленинградском шоссе, возле ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе и на пересечении Пятницкого и МКАДа.

Кстати, в градостроительные нормы Московской области внесли изменения, касающиеся ЭЗС. Теперь при проектировании автостоянок необходимо предусматривать зарядки для электромобилей: в зоне жилой застройки зарядками необходимо обеспечить не менее пяти процентов от общего числа машиномест, а для нежилой застройки (например, возле ТЦ) — не менее шести процентов.